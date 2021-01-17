В Грузии произошло землетрясение

В Грузии этой ночью произошло землетрясение. Об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:39 в Цалкском муниципалитете (регион Квемо-Картли), в трех километрах от села Мамишлари и в 58 километрах от Тбилиси.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 километров.

Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.