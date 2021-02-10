Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 544
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 544. Скончались пять человек, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 263 601 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 469 человек, с начала пандемии вылечились 255 385 пациентов. Скончались 3 311.
За сутки сделано 18 244 теста, в том числе 11 615 на антиген и 6 629 ПЦР-тестов.
В карантине в данное время находится 421 человек, в стационарах – 2 094, в ковид-гостиницах – 316.
41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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