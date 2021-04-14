Wizz Air возобновляет полеты из Грузии
Венгерский лоукостер Wizz Air с 18 апреля возобновляет регулярные рейсы из Кутаисского международного аэропорта. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Агентств гражданской авиации.
"С 18 апреля из обновленного Кутаисского аэропорта восстановятся прямые рейсы в Вильнюс и Варшаву. С мая же начнутся полеты в направлении Риги и Дортмунда", - говорится в сообщении.
На сегодня в направлении Грузии разными авиакомпаниями выполняется 70 рейсов в неделю, а к лету их количество увеличится до 200. Для сравнения, в августе 2020 года в неделю выполнялось 10-12 рейсов.
Регулярное авиасообщение в стране возобновлено с 1 февраля этого года.
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