Не исключено, что в конце апреля - начале мая выйдем на пик вируса — главный эпидемиолог Грузии

По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Грузии Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, и ожидается, что вирус достигнет пика в следующие две недели.

«Суточный положительный показатель впервые превысил четыре процента, но по усредненным данным за 14 дней, он все еще составляет 2,98 процента. Ухудшаются и другие показатели, увеличился индекс воспроизводства, увеличилась нагрузка в сфере здравоохранения, то есть количество активных случаев составляет 10 478. Все это указывает на постепенное, динамичное ухудшение эпидситуации, и не исключено, что в конце апреля — начале мая выйдем на пик вируса, если, конечно, не будут соблюдаться рекомендации, о которых я часто говорю. Уровень ношения маски по-прежнему низкий — 50 процентов, а мобильность — девять процентов, что означает, что мобильность серьезно возросла», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, важно отметить Пасху с соблюдением рекомендаций.

«Сейчас самое главное — очень спокойно и скромно провести Пасху. Рекомендации следует строго соблюдать как до Пасхи, так и после нее», — сказал Амиран Гамкрелидзе.