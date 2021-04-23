Грузия и Украина будут выдавать разрешения на грузовые перевозки в электронном виде

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и Министерство инфраструктуры Украины подписали меморандум, который предполагает внедрение практики выдачи электронных разрешений на грузовые автомобильные перевозки. Об этом в четверг сообщили в грузинском Минэкономики, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



«Перспективы автомобильного сообщения с Украиной очень важны для нашего [транспортного] коридора, соответственно, оформленный меморандум поспособствует еще большему углублению взаимовыгодного экономического сотрудничества и автомобильного сообщения между нашими странами», - цитирует пресс-служба ведомства замминистра экономики Грузии Гурама Гурамишвили.



С украинской стороны соглашение подписал первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович. По данным пресс-службы грузинского ведомства, на встрече стороны также обсудили возможность улучшения транзита по Черному морю, в частности увеличение количества паромных перевозок и частоты передвижения контейнеровозов.



Украина входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» ("Грузстат"), в первом квартале текущего года товарооборот между странами составил около 140 млн долларов.