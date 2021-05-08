«Красный Крест» передаст Грузии 100 000 доз вакцины Sinopharm
«Красный Крест» передаст Грузии 100 000 доз вакцины Sinopharm, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
По информации Минздрава Грузии, об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Грузии Екатерины и представителей гуманитарной организации.
Как пояснила первый замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, детали, связанные с передачей вакцины от коронавируса, будут известны в ближайшее время.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) авторизовала китайскую вакцину «Синофарм» вчера.
В Грузии процесс иммунизации вакциной «Синофарм» начался 4 мая и регистрация на вакцинацию доступна людям старше 18 лет. Желающие могут зарегистрироваться на специально созданном портале - https://booking.moh.gov.ge/
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