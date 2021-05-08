«Красный Крест» передаст Грузии 100 000 доз вакцины Sinopharm, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По информации Минздрава Грузии, об этом стало известно на встрече министра здравоохранения Грузии Екатерины и представителей гуманитарной организации.

Как пояснила первый замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, детали, связанные с передачей вакцины от коронавируса, будут известны в ближайшее время.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) авторизовала китайскую вакцину «Синофарм» вчера.

В Грузии процесс иммунизации вакциной «Синофарм» начался 4 мая и регистрация на вакцинацию доступна людям старше 18 лет. Желающие могут зарегистрироваться на специально созданном портале - https://booking.moh.gov.ge/