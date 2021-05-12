В Грузии выявлено 1409 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1TV.

В стране за последние 24 часа выздоровели 1256 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 27 пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 40 275 тестов, в том числе 27 699 — с экспресс-тестом на антигены и 12 576 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,5%, за последние 14 дней — 5,82%, за последние семь дней — 5,48%.

Всего в Грузии выявлено 325 665 случаев заражения коронавирусом, из которых 304 935 человек выздоровели и 4363 человека скончались.

Всего вакцинировано 71 570 человек, ежедневно прививаются 4 433 человека.

В режиме карантина находится 75 человек, в стационаре под наблюдением — 4 231 человек, в ковид-гостинице — 772 человека.

При этом 11 мая в Грузии было выявлено 1788 новых случаев коронавируса, выздоровел 1251 человек.