Помощник госсекретаря США Филипп Рикер посетит Грузию

БАКУ / Trend / - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер 6-13 июня посетит Грузию, Азербайджан и Армению.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным Госдепартамента, цель визита — развитие двусторонних отношений и выражение поддержки США демократическому и экономическому развитию региона.

Филипп Рикер проведет встречи с лидерами грузинского правительства, оппозиции и гражданского общества, на которых будут обсуждены вопросы, связанные с выполнением Соглашения между грузинскими политическими партиями от 19 апреля.