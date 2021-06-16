Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде посетит Грузию с первым официальным визитом

Вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Анна Бьерде 17 июня совершит свой первый официальный визит в Грузию, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По информации Всемирного банка, в ходе двухдневного визита Анна Бьерде встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а также с другими членами правительства Грузии, в том числе с министром финансов Лашей Хуцишвили, министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава и министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.

Вице-президент Всемирного банка также проведет встречи с представителями гражданского общества, академических кругов и частного сектора. Она также встретится с партнерами из международных финансовых институтов и международных организаций, работающих по направлению развития.

Анна Бьерде также посетит Агентство инноваций и технологий Грузии — «Технопарк», где встретится с бенефициарами проекта «Национальной инновационной экосистемы» Всемирного банка (GENIE).

Гражданка Швеции Анна Бьерде заняла должность вице-президента Всемирного банка 1 мая 2020 года.