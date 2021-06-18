Всемирный банк активно помогает Грузии в закупке вакцин - премьер

«Всемирный банк активно помогает нам в процессе закупки вакцин, хочу публично поблагодарить банк», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время совместного заявления с вице-президентом Всемирного банка в Европе и регионе Центральной Азии Анной Бьерде, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По его словам, Всемирный банк является важным партнером Грузии во время пандемии.

Как заявил глава правительства, стороны также обсудили последствия ковид-эпидемии для экономики Грузии и широкий спектр успешного сотрудничества.

«Мы успешно провели переговоры непосредственно с производителем вакцины, таким как Pfizer. Мы также получили вакцины с платформы COVAX - AstraZeneca, первую партию Pfizer, мы также ожидаем китайские вакцины, которые авторизованы ВОЗ. Итак, еще раз, мы подытожим широкий спектр и ареал успешного сотрудничества, которое у нас было в течение многих лет», - отметил премьер.