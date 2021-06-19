Франция выделит Грузии грант в 1 млн евро на поддержку реформы системы социальной защиты

Грузия 19 июня 2021 23:12 (UTC+04:00)
Франция выделит Грузии грант в 1 млн евро на поддержку реформы системы социальной защиты

Франция выделит Грузии еще один грант в размере 1 миллиона евро по линии Французского агентства развития (ФАР) для поддержки разработки новой социальной политики страны. О предоставлении гранта 17 июня объявил посол Франции в Грузии Диего Колас, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Совместно с Минздравом и Минэкономики Грузии в четверг дипломатическое представительство провело конференцию, на которой были подведены итоги первой программы технической помощи ФАР, реализованной в период с 2017 по 2020 годы.

Как указал Колас, реформа системы социальной защиты является одним из столпов этой программы. Она позволила ФАР и Грузии вместе поработать над пенсионной реформой, программой деинституционализации в области психического здоровья, политикой помощи внутренне перемещенным лицам.

«Сегодня я хочу сообщить, что мы зарезервировали грант в размере 1 миллиона евро на техническую помощь, чтобы связать уже проделанную работу и предстоящие реформы… Мы надеемся перевернуть страницу этой трудной зимы и готовы мобилизоваться, чтобы помочь Грузии двигаться вперед. Мы надеемся добиться прогресса в проведении реформ и укреплении институтов», — заявил Колас.

По словам посла, Грузия получит грант в ближайшие недели. Кредитное соглашение с ФАР определяет следующие направления помощи:

- заключение ориентированных на результат контрактов в области первичной медико-санитарной помощи;
- укрепление служб охраны психического здоровья;
- разработка плана деинституционализации служб охраны психического здоровья;
- разработка механизмов мониторинга прав человека в психиатрических учреждениях;
- помощь в процессе приведения в соответствие национальной нормативно-правовой базы психического здоровья с нормативно-правовой базой ЕС.

ФАР активно работает в Грузии с 2012 года, в 2017 году в Тбилиси был открыт его офис. ФАР оказывает стране поддержку в диверсификации экономики и продвижении к инклюзивному и устойчивому развитию. В партнерстве с грузинскими властями агентство реализует проекты по улучшению качества жизни в городах, развитию сел, управления и инфраструктуры, а также в сфере возобновляемой энергетики. Портфель агентства в Грузии в настоящее время составляет около 480 миллионов евро.

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