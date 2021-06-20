Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии

Грузия 20 июня 2021 18:53 (UTC+04:00)
Индийский штамм коронавируса может стать доминирующим в Грузии

По словам руководителя Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессора Иване Чхаидзе, не исключено, что индийский штамм станет доминирующим в Грузии, хотя темпы его распространения будут намного ниже, чем в других странах, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

На данном этапе в Грузии подтверждено 20 случаев индийского штамма.

По словам Иване Чхаидзе, двойная вакцинация позволяет защитить человека от индийского штамма.

«Выявляемость индийского штамма при однократной вакцинации остается высокой. Единственная возможность, защититься от индийского штамма, - это двойная вакцинация. Если стандартная эффективность вакцины составляет 87 процентов, то в случае индийского штамма этот показатель на 5-6 процентов ниже. А при одноразовой вакцинации эта разница составляет уже 20-25 процентов. Одноразовая вакцинация не защитит нас от индийского штамма», — сказал Иване Чхаидзе.

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