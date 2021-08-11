Статистика новых случаев заражения коронавирусом в Грузии будет возрастающей – Минздрав

БАКУ /Trend/ - Грузия находится на пике четвертой волны коронавируса, и статистика новых случаев заражения будет возрастающей, заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Сегодня у нас все еще довольно высокий показатель положительных результатов тестов, что является сигналом для эпидемиологов и сферы здравоохранения. И статистика пока будет возрастающей», – заявила Тикарадзе.

Министр назвала положительным моментом тот факт, что процесс вакцинации значительно ускорился, однако результаты вакцинации дадут о себе знать позднее, когда будет выработан иммунитет. А для того, чтобы управлять инфекцией и стабилизировать ситуацию, необходимо постоянное использование масок и соблюдение социальной дистанции, отметила она.

Тикарадзе сообщила, что растет число случаев инфицирования среди детей. По ее словам, если будет мировая практика в плане вакцинации детей, то Грузия присоединится к этому процессу. Глава Минздрава призвала родителей проявить максимальное внимание и соблюдать рекомендации.

На прошлой неделе из-за загруженности врачей в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом Минздраву пришлось дополнительно привлечь 80 семейных врачей. Ведомство также работает над расширением онлайн-клиники.

В Грузии за последние сутки выявлено 5 352 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 461 тысячи случаев инфицирования, выздоровели – более 409 тысяч, скончались – 6 230 человек.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)