Рыболовный флот Грузии пополнится новыми судами

БАКУ /Trend/ - Грузинский рыболовный флот пополнится 14 новыми судами, сказала, выступая в Поти, глава минэкономики Грузии Натия Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, замена старых судов с целью развития рыболовного флота реализуется в рамках госпрограммы «Производи в Грузии».

«Рыбная промышленность - еще одна традиционная область, которой известен Поти, и для ее поддержки мы запустили важную программу, включающую приобретение 14 новых рыболовных судов и постепенную замену старых», - сказала Турнава.

На сегодняшний день рыболовный флот Грузии состоит из 30 сейнеров, на которых трудятся до 500 моряков. Отмечается, что эти суда устаревшие и не соответствуют современным требованиям.

Программа, реализуемая для развития рыболовного флота, одновременно предусматривает выделение до пяти миллионов лари (1,6 миллиона долларов) по кредитно-гарантийному механизму (90-процентное обеспечение) и возможность трехпроцентного софинансирования ставки рефинансирования банковского кредита.

Сумма кредитов на закупку судов составляет более 46,4 миллиона лари (14,9 миллиона долларов), а общий объем инвестиций превышает 47,5 миллиона лари (15,2 миллиона долларов).

По словам министра, в рамках этой программы уже создано не менее 250 новых рабочих мест.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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