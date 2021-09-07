В Грузии выявлено до 2 тыс. новых случаев коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлено 1 965 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
За последние 24 часа в стране от COVID-19 выздоровели 3 996 человек, умерли - 50.
Число проведенных в Грузии тестов на коронавирус за сутки составило 25 624.
С начала пандемии в Грузии в целом выявлено 567 922 случая заражения коронавирусом, из них 523 669 человек выздоровели, 7 917 - скончались.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)
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