НАТО планирует усилить поддержку Грузии в повышении устойчивости к гибридным угрозам

БАКУ /Trend/ - Североатлантический Альянс готов усилить свою поддержку Грузии, в том числе в повышении устойчивости к гибридным угрозам, обучении и учениях, а также в обеспечении безопасной связи, сказал Trend представитель НАТО .

Источник отметил, что Альянс с нетерпением ждет следующих учений НАТО – Грузия в 2022 году.

По его словам, значительный прогресс в реформах, проведенных Грузией, помог ей укрепить свой оборонный потенциал и повысить оперативную совместимость с НАТО.

«Мы по-прежнему привержены тому, чтобы в полной мере использовать Комиссию НАТО – Грузия и Годовую национальную программу для углубления политического диалога и сотрудничества», – сказал представитель организации.

«Отношения Грузии с Североатлантическим Альянсом содержат все практические инструменты для подготовки к возможному членству. Мы тесно сотрудничаем с Грузией в вопросах безопасности в Черноморском регионе и приветствуем шаги, предпринятые для реализации обновленного Существенного пакета НАТО – Грузия», – отметил источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)