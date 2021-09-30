БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 1 743 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 2 266 человек, скончались - 29, сообщает Trend в четверг со ссылкой на грузинские СМИ.

Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 613 012 случаев заражения коронавирусом, 585 071 человек выздоровели, 8946 - скончались.

Из 1 743 новых случаев заражения коронавирусом 571 случай был выявлен в Тбилиси, 85 - в Аджарии, 315 - в Имерети, 94 - в Квемо Картли, 79 - в Шида Картли, 47 - в Гурии, 189 - в Самегрело-Земо Сванети, 262 - в Кахетии, 54 - в Мцхета-Мтианети, 35 - в Самцхе-Джавахети, 12 - в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

В настоящее время в Грузии фиксируется 18 969 активных случая заболеваемости коронавирусом.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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