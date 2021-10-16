Грузия и США обсудят стратегическое партнерство в Черноморском регионе

БАКУ /Trend/ - Глава Пентагона Ллойд Остин в рамках визита в Грузию встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе для обсуждения двустороннего сотрудничества в регионе Черного моря. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По ее данным, Остин встретится с грузинскими официальными лицами, чтобы выразить поддержку США Грузии и подчеркнуть важность стратегического партнерства между двумя странами, а также для обсуждения взаимодействия в области безопасности и более широкого сотрудничества в регионе Черного моря, говорится в сообщении.

Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани назвал предстоящий визит Остина в Грузию "историческим".

По его мнению, он является подтверждением решительной поддержки США Грузии и ее евроатлантических устремлений.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)