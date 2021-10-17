В Грузию прибывает генеральный секретарь BSEC

Грузия 17 октября 2021 23:46 (UTC+04:00)
В Грузию прибывает генеральный секретарь BSEC

В Грузию сегодня прибывает генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC), экс-глава МИД Румынии Лазар Комэнеску, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Грузия председательствует в BSEC с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

В рамках визита с 17 по 19 октября Комэнеску проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

«На встрече будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе», — сообщает МИД Грузии.

Кроме того, в Тбилиси генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе.

Организация черноморского экономического сотрудничества BSEC — международная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. Штаб-квартира BSEC находится в Стамбуле.

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