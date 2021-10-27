В Грузии оштрафовали китайское судно
Судно Hong fa shang hai , следовавшее под китайским флагом, было задержано за нарушение правил судоходства в территориальных водах Грузии, сообщает Пограничная полиция МВД Грузии.
Как передает Trend со ссылкой на "Грузию-Онлайн", по данным ведомства, сотрудники береговой охраны оштрафовали капитана корабля, гражданина Китая, за нарушение правил мореходства.
Сумма штрафа составила 50 тысяч лари (около 16 тысяч долларов) согласно Кодексу административных нарушений.
После выплаты штрафа корабль получил разрешение на свободное плавание и продолжил маршрут.
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