ЦИК Грузии опубликовал окончательные результаты подсчета голосов в Тбилиси

По данным ЦИК Грузии, в Тбилиси подсчитаны данные на всех 769 избирательных участках города, передает Trend со ссылкой на 1TV.

Согласно этим предварительным данным, во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от «Грузинской мечты» и действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе, набравший 55, 603 процента голосов (258 740 голосов).

Кандидат от «Национального движения» Ника Мелия набрал 44,397 процента (206 598 голосов).