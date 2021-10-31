ЦИК Грузии опубликовал окончательные результаты подсчета голосов в Тбилиси
По данным ЦИК Грузии, в Тбилиси подсчитаны данные на всех 769 избирательных участках города, передает Trend со ссылкой на 1TV.
Согласно этим предварительным данным, во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от «Грузинской мечты» и действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе, набравший 55, 603 процента голосов (258 740 голосов).
Кандидат от «Национального движения» Ника Мелия набрал 44,397 процента (206 598 голосов).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Бразильский сенатор почтил память погибших в результате армянского террора в Гяндже мирных жителей (ФОТО)
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана