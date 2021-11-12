Парламент Грузии обсудит пересмотренный проект госбюджета на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии обсудит пересмотренный вариант проекта государственного бюджета на 2022 год на своем заседании 12 ноября. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам председателя парламентского комитета по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе, в пересмотренную версию проекта госбюджета внесены существенные изменения.

Часть расходов госбюджета была увеличена на 395 миллионов грузинских лари (125,7 миллиона долларов), а распределения бюджетных поступлений достигли 18,8 миллиарда грузинских лари (5,9 миллиарда долларов).

Прогноз роста экономики Грузии на 2021 год был повышен с 9,5 до 10 процентов, что позволило стране получить дополнительные ресурсы для роста бюджета и на будущий год, отметил Ковзанадзе.

"Прогнозируется, что ВВП Грузии в 2022 году вырастет на шесть процентов и составит 65 миллиардов грузинских лари (20,7 миллиарда долларов)", - сказал депутат.

По словам Ковзанадзе, пересмотренный вариант проекта госбюджета предусматривает увеличение финансирования государственных учреждений. К примеру, финансирование министерства здравоохранения увеличено на 71 миллион грузинских лари (22,6 миллиона долларов).

"Одним из важных изменений, касающихся расходов госбюджета, является то, что 175 миллионов грузинских лари (55,7 миллиона долларов) предусмотрено выделить на повышение заработной платы на 10 процентов в государственном секторе", - сказал Ковзанадзе.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)