В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обеспечит присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на суде, когда будет исключен риск для его здоровья. Об этом в понедельник заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в суде дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако этого осужденный не захотел.

"В этом деле было два главных фактора. Один - безопасность, а второй - состояние здоровья. Состояние здоровья, конечно же, для нас является отправной точкой. Это основа всех основ. В этом случае мы не могли бы допустить существование даже теоретических рисков. Когда этот риск будет исключен, специальная пенитенциарная служба сумеет его [Саакашвили] доставить в зал суда", - сказал Брегадзе.