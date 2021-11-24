Грузия отменит ряд ковид-ограничений

БАКУ /Trend/ - С 1 декабря 2021 года места общественного питания в Грузии будут работать круглосуточно, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Решение было принято по итогам заседания Межведомственного координационного совета Грузии.

Ранее заведения общественного питания в Грузии могли принимать посетителей до 23:00 по тбилисскому времени.

Согласно принятому решению, количество посетителей кинотеатров, театров и оперы увеличится с 30 до 50 процентов.

Вакцинированные граждане Грузии, которые возвращаются обратно в страну, будут освобождены от обязательной сдачи ПЦР-теста.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)