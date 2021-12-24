Спикер парламента Грузии покинул пост

БАКУ / Trend / - Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает свой пост, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"От имени политической команды "Грузинская мечта" я хочу поблагодарить Кучаву за достойную работу на посту председателя парламента. Кучава остается одним из лидеров нашей команды и членом политического совета нашей партии. Он будет работать над очень важным государственным проектом", - сказал Кобахидзе.

Шалва Папуашвили станет новым председателем парламента Грузии.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Эльдар Пашаев)