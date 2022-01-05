ВВП Грузии демонстрирует рост в годовом исчислении – Galt & Taggart

Грузия 5 января 2022 11:37 (UTC+04:00)
ВВП Грузии демонстрирует рост в годовом исчислении – Galt & Taggart
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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