В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 326 новых случаев заражения коронавирусом, 3 044 человека выздоровели, 48 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране было проведено 55 474 теста на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 979 235, при этом 922 411 человек выздоровели, 14 359 - скончались.
В настоящее время 75 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 436 - на стационарном лечении.
По состоянию на 13 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 9 700 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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