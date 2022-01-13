В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 326 новых случаев заражения коронавирусом, 3 044 человека выздоровели, 48 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 55 474 теста на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 979 235, при этом 922 411 человек выздоровели, 14 359 - скончались.

В настоящее время 75 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 436 - на стационарном лечении.

По состоянию на 13 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получил 9 700 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)