В Грузии планируется реализовать программу «зелёных» грантов

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию сельских районов Грузии сотрудничает с международными организациями в сфере разработки различных целевых программ, сообщили Trend в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Министерство, как и в предыдущие годы, активно реализует программы и проекты по продвижению сельскохозяйственного сектора в 2022 году, а также окружающей среды и развития сельских районов, отметили в ведомстве.

Одной из инициатив, которые министерство планирует реализовать в нынешнем году, является "Программа "зеленых" грантов" - компонент финансируемой ПРООН Программы развития сельских районов Грузии, сказали в министерстве.

Минсельхоз Грузии также продолжит сотрудничество с Международным фондом сельского хозяйства и развития (IFAD) по "Государственной программе модернизации молочной промышленности и доступа к рынкам", сказал источник в ведомстве.

"Агентство по развитию сельских районов Грузии также активно сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Агентством США по международному развитию (USAID), различными донорскими организациями для реализации различных программ", - добавили в министерстве.

В то же время ЕС долгое время поддерживает сельскохозяйственный сектор Грузии. По данным министерства, будет продолжена реализация программы ENPARD, основной целью которой является сокращение бедности в сельской местности.

Фаза IV проекта ENPARD продолжается, чтобы способствовать расширению возможностей в сельской местности для граждан Грузии путем содействия устойчивому и инклюзивному росту, созданию рабочих мест, а также повышению безопасности пищевых продуктов и улучшению защиты прав потребителей, отметили в министерстве.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)