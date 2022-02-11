Поддержка МВФ играет важную роль в привлечении инвесторов в Грузию - парламентский комитет

БАКУ /Trend/ - Помощь Международного валютного фонда (МВФ) играет важную роль в привлечении инвесторов в Грузию.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по финансам и бюджету Грузии Ираклий Ковзанадзе, передает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

Он отметил, что страна нуждается в программе МВФ для поддержки в осуществлении важных экономических реформ.

Напомним, что в ноябре 2021 года прошла встреча между представителями МВФ и бывшим министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава. Стороны рассмотрели ход реализации структурных экономических реформ и плана действий, в частности, текущие мероприятия по развитию рынка капитала, перспективы реализации реформы государственных предприятий и другие.

В декабре 2021 года состоялась встреча с представителями миссии МВФ председателя парламентского комитета по финансам и бюджету Ираклия Ковзанадзе. Были обсуждены основные направления новой трехлетней программы, запланированной совместно с МВФ.

На данный момент дата запуска программы и реформы, которые будут реализованы в ее рамках, пока неизвестны.

(Автор: Марьяна Ахмедова)