В Грузии обсуждают возможность импорта пшеницы из Европы

Грузия 2 марта 2022 16:42 (UTC+04:00)
В Грузии обсуждают возможность импорта пшеницы из Европы
Число эвакуированных из Украины азербайджанских водителей достигло 19
Число эвакуированных из Украины азербайджанских водителей достигло 19
Компания GPS.AZ внедряет инновационную систему электронных замков на грузовом транспорте
Компания GPS.AZ внедряет инновационную систему электронных замков на грузовом транспорте
Баку примет 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике
Баку примет 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Страны ОПЕК+ сохранили план по увеличению добычи нефти на 400 тыс. б/с на апрель Энергетика 17:08
Азербайджан призывает Россию и Украину к безотлагательному диалогу - министр Политика 17:08
Число эвакуированных из Украины азербайджанских водителей достигло 19 Общество 17:08
Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по росту добычи нефти на 400 тыс. б/с в апреле Арабские страны 16:57
Сумгайытский драмтеатр посвятил спектакль героизму воинов-освободителей Карабаха (ФОТО) Культура 16:57
В Грузии обсуждают возможность импорта пшеницы из Европы Грузия 16:42
Железные дороги Казахстана назвали меры для снижения вредных выбросов в атмосферу Транспорт 16:41
Компания GPS.AZ внедряет инновационную систему электронных замков на грузовом транспорте Общество 16:37
Баку примет 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике Общество 16:28
Минторговли Казахстана о прохождении товаров через территорию России Казахстан 16:24
Двуглавый орел в Баку, или Пожар в Берлине (ФОТО) Культура 16:23
SOFAZ обнародовал продажи валюты по итогам февраля 2022 г. Экономика 16:13
Как Бэтмен стал детективом – загадочное преступление с Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц в Баку (ВИДЕО) Интересное 16:10
Ичери шехер в начале весны – прогулка перед закатом (ФОТО) Путешествия 16:04
Процентные доходы банковского сектора Узбекистана значительно выросли за год Узбекистан 16:04
Азербайджанский банк назвал основные направления деятельности в 2022 г. Финансы 16:00
На сегодня Украину покинули около 4 тыс. азербайджанцев – МИД Политика 15:57
В посольства Азербайджана в Молдове и Польше дополнительно командированы дипломаты Политика 15:57
МИД Азербайджана обратился к соотечественникам, пересекающим украинско-польскую границу Политика 15:54
Эвакуация соотечественников из Украины осуществляется под непосредственным контролем Президента Ильхама Алиева - официальный представитель МИД Политика 15:52
МИД Азербайджана о возвращении на родину азербайджанцев, имеющих проблемы с документами Политика 15:48
ЕС отключил ряд российских банков от SWIFT Россия 15:45
МИД Азербайджана о четвертом чартерном рейсе для эвакуации соотечественников из Украины Политика 15:44
В Офисе президента Украины подтвердили дату очередного раунда переговоров с Россией Европа 15:43
В Киеве подтвердили дату новых переговоров с РФ Европа 15:42
В Грузии обнародован рост инфляции и индекса потребительских цен Грузия 15:39
Выросли купонные выплаты НДЦ Азербайджана Финансы 15:34
Банк АВВ и Azercell усовершенствовали услугу «ƏDV geri al» Экономика 15:31
Азербайджан за год увеличил производство химпродукции Экономика 15:00
Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной Россия 14:47
AZAL ежедневно будет выполнять эвакуационные рейсы для вывоза соотечественников из Украины Транспорт 14:47
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты Финансы 14:44
Шольц: Германия и Израиль выступают за продолжение переговоров между Россией и Украиной Европа 14:38
Обнародован рост суммарного регулятивного капитала банков Узбекистана за год Узбекистан 14:34
В Кремле назвали возможную дату очередного раунда переговоров с Украиной Россия 14:34
ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку Европа 14:33
Названы сроки выхода TAP на полную мощность Энергетика 14:24
Абоненты Azercell продолжат связываться с близкими в Украине бесплатно! ИКТ 14:23
В Казахстане отметили 100-летие со дня рождения Фикрета Амирова (ФОТО/ВИДЕО) Культура 14:08
В Домах МСБ в Азербайджане внедряют дополнительные средства информирования предпринимателей Бизнес 14:00
Азербайджан за год увеличил импорт продуктов питания Экономика 13:51
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ значительно вырос за год Экономика 13:47
Освобожден от должности замначальника Низаминского РУП Баку Общество 13:39
Еще одна группа азербайджанских водителей грузовиков эвакуирована из Украины Общество 13:33
Азербайджан продолжит оставаться надежным партнером ООН - МИД Политика 13:27
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:09
DHL приостановила доставку грузов в Россию и Беларусь Россия 13:06
В Азербайджане отклонены десятки обращений по признанию дипломов зарубежных вузов - агентство Общество 13:06
Зеленский заявил, что к антивоенной коалиции присоединились страны, на которые Москва не рассчитывала Европа 12:57
Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев Европа 12:57
ООН и Азербайджан планируют провести диалог на высоком уровне Политика 12:56
В Словакии растет число беженцев с Украины Европа 12:44
Более сотни азербайджанцев доставлены из Одессы на границу с Молдовой - госкомитет (ФОТО) Общество 12:36
«Золотая Корона» работает в Азербайджане в обычном режиме - директор сервиса Экономика 12:32
Резидент-координатор ООН назвала сроки визита миссии экспертов на освобожденные территории Азербайджана Политика 12:28
Азербайджан глубоко обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине - замминистра Политика 12:28
Обязательства микрофинансовых организаций Грузии выросли за год Грузия 12:11
Изменился номер телефона оперштаба при Раде азербайджанцев Украины Общество 11:54
ООН есть что предложить Азербайджану для восстановления освобожденных территорий - замминистра Политика 11:50
Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:44
В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik США 11:35
В Баку прошла церемония срезки со станка ковра "Тирмесаягы" (ФОТО) Культура 11:35
ООН продолжит сотрудничать с Азербайджаном на постконфликтном этапе - резидент-координатор Экономика 11:34
В Госпогранслужбе Азербайджана назвали число задержанных за нарушение госграницы (ФОТО) Общество 11:33
Цена газа в Европе превысила $1500 за 1 тыс. кубометров Европа 11:29
Сбербанк уходит с европейского рынка Россия 11:22
При Посольстве Туркменистана в Азербайджане образован избирательный участок для организации голосования граждан Туркменистана Туркменистан 11:18
В 2022 году регионами Казахстана планируется запустить 90 проектов Казахстан 11:17
Сельское хозяйство в Туркменистане станет рентабельной отраслью экономики Туркменистан 11:12
В минтруда Азербайджана произведены кадровые перестановки Общество 11:09
В Баку показали спектакль о том, что любовь - превыше всего (ФОТО) Культура 11:02
Партнер Маска покупает израильский стартап за полмиллиарда долларов Израиль 11:00
Этот проект Baku Steel Company открыл широкие возможности для экономического развития (ФОТО/ВИДЕО) Бизнес 11:00
SOCAR Energy Ukraine о ситуации с поставками топлива на АЗС Энергетика 10:59
В Баку доставлена еще одна группа граждан Азербайджана, эвакуированных из Украины Политика 10:56
Владелец SOCAR Turkey LNG назвал чистую прибыль Энергетика 10:53
Налоговая служба КР внедряет электронные товаротранспортные накладные Кыргызстан 10:46
В ABADA рассказали о состоянии азербайджанских водителей, пострадавших в результате стрельбы в Харькове Общество 10:46
В ЕС заявили, что не ведут войну с Россией Европа 10:45
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате министра энергетики Румынии и специального представителя Президента Румынии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:36
В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ сосредоточили силы для блокировки Киева Европа 10:31
Грузия увеличила импорт нефти из Ирана в разы Энергетика 10:17
Узбекистан нарастил товарооборот со странами СНГ Узбекистан 10:13
Сегодня будут эвакуированы еще около 700 азербайджанцев, прибывших из Украины в Молдову – посол Политика 10:11
Президент Туркменистана заявил о необходимости усовершенствовать Конституцию Туркменистан 10:08
Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $112 за баррель Энергетика 10:08
Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев Европа 09:57
Азербайджан обнародовал планы по увеличению поставок газа в Европу Энергетика 09:48
Стоимость нефти Brent превысила $110 за баррель Энергетика 09:46
CityNet представляет новый выгодный тариф ИКТ 09:45
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 марта Финансы 09:26
В ICGB раскрыли планы по проекту интерконнектора Греция-Болгария на 2022 г. Энергетика 08:58
Досрочно прекращены полномочия депутата Мажилиса Дариги Назарбаевой Казахстан 08:26
ExxonMobil решила выйти из проекта "Сахалин-1" В мире 08:10
Boeing приостановил поставки запчастей российским авиакомпаниям Россия 07:28
Байден заявил, что США не будут воевать в Украине, но готовы защищать страны НАТО США 06:57
США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний РФ США 06:22
ВОЗ сообщила о снижении на 16% количества случаев заражений коронавирусом за неделю В мире 05:53
Всемирный банк решил задействовать более $1 млрд из замороженной помощи для Афганистана В мире 05:08
Минэнерго США подтвердило, что высвободит 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва США 04:33
Все новости