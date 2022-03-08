ОАЭ отменят визы для Грузии

Объединенные Арабские Эмираты приняли положительное решение о введении безвизового режима для граждан Грузии. Об этом сообщает посольство Грузии в ОАЭ, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

«По итогам переговоров власти Объединенных Арабских Эмиратов приняли положительное решение об установлении безвизового режима для въезда в страну владельцев обычных грузинских паспортов», - сказано в сообщении.

До последнего времени без оформления визы посещать ОАЭ без оформления визы могли только обладатели дипломатических и служебных паспортов.

Посольство обещает опубликовать дату вступления в силу безвизовго режима «после завершения формальностей».

Как отмечают дипломаты, это решение является еще одним ярким показателем положительной динамики развития двусторонних отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами.