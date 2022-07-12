БАКУ/Trend/ - Минздрав Грузии отказался проводить индексацию единых тарифов на медицинские услуги, несмотря на требования более чем сотни клиник, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.



«Индексации не будет до полного задействования системы DRG, поскольку мы не знаем, с чего надо заходить – тарифы надо привязать к инфляции или нет, конкретным нозологиям… Сейчас просят привязать к реанимациям. А почему к ним, а не к другим?!», — заявил сегодня после заседания правительства глава Минздрава Зураб Азарашвили.



Министр уверен, что система DRG поможет «установить справедливые и адекватные тарифы, по которым государство будет платить за ту или иную медицинскую услугу», однако на это необходимо несколько месяцев.



«Мы идем по плану, и я думаю, что следует дождаться [завершения] этого процесса (…), а не вводить какой-то тариф сейчас и потом, когда будет DRG, окажется, что этот тариф должен быть снижен или повышен. С нашей стороны это будет легкомысленно», — сказал Азарашвили.