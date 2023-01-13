Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

В 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%.

В отчете Всемирного банка отмечено, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики.

"С этой точки зрения риски в основном сбалансированы. С другой стороны, постоянная инфляция в сочетании с ужесточением глобальных финансовых условий может повлиять на курс лари и, возможно, на макрофинансовую стабильность из-за высокого уровня долларизации", – говорится в сообщении.

По информации банка, на туризм и денежные переводы в Грузии может негативно повлиять значительный экономический спад, ожидаемый в России в 2023 году, в результате затянувшегося конфликта и санкций.

Положительной перспективой Всемирный банк считает приток денежных потоков на более длительный период, чем ожидалось, и получение Грузией выгоды в результате реконфигурации транспортного коридора в результате создания новой направленности торговли.

Аналогичный прогноз роста экономики в 2023 году у Нацбанка Грузии.

Согласно базовому сценарию Нацбанка, рост экономики Грузии замедлится в 2023 году и окажется на уровне периода до пандемии коронавируса в 4%. По данным регулятора, нынешний прогнозируемый в 2022 году экономический рост на уровне 10% обусловлен в основном потоками иностранных визитеров и растущими их тратами, а также высоким темпом кредитования.