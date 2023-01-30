В Грузии выросло потребление электроэнергии в 2022 году

В 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в данных Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).

В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.

Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов.

В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.

В 2022 году Грузия импортировала электроэнергию из России около 1,3 миллиарда киловатт-часов, из Азербайджана – 129,5 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора.

А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов.

Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.

Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.

По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 14,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 13% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.