Министр: У Грузии большой потенциал развития возобновляемых источников энергии

У Грузии особый потенциал развития возобновляемых источников энергии, что напрямую связано с энергетической независимостью и безопасностью страны, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на конференции "Привлечение финансирования международных финансовых институтов для проектов по возобновляемой энергетике", передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления электроэнергии.

"Сфера энергетики является одним из важных приоритетов экономической политики правительства Грузии", – заявил Давиташвили.

По его словам, важно реализовать множество конкурентоспособных проектов, чтобы в стране были все предпосылки для развития.

Министр отметил, что в этом процессе важна не только политика правительства, которая способствует развитию структуры энергетики из возобновляемых источников, но также очень важно и привлечение международных финансовых организаций, их участие и реализация с ними важных устойчивых проектов.

"Именно поэтому в прошлом году мы провели очень важный рабочий процесс с международными партнерами, чтобы страна разработала конкретные схемы поддержки и у инвесторов и девелоперов появилась возможность реализации проектов, в том числе привлечение финансовых ресурсов", – сказал Леван Давиташвили.

Конференция была организована Ассоциацией развития возобновляемых источников энергии Грузии (GREDA) при поддержке банка TBC.

Цель мероприятия – информирование частных компаний в области возобновляемых источников энергии о сотрудничестве с международными финансовыми институтами, а также содействие доступности финансирования и информирование финансовых учреждений о последних новшествах в энергосекторе Грузии.