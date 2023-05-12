Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды

Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 апреля 2023 года достигли исторического максимума и составили 5 133,4 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится на сайте Национального банка Грузии.

За апрель резервы выросли на 129,6 миллиона долларов, а с начала года – на 231,9 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также покупкой валюты Нацбанком Грузии.

Предыдущий раз исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 марта 2022 года и составляли более пяти миллиардов долларов.

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.

Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,7 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.

В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,2 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,5 миллиарда долларов).

Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR), – 467,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,3 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.

Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 4,2 миллиона долларов.

Исполняющий обязанности президента главы Нацбанка Грузии Арчил Мествришвили заявил, что наличие достаточных резервов и стабильность цен обеспечивают долгосрочную стабильность курса национальной валюты.

"Главное для нас – долгосрочная стабильность обменного курса, одним из важных факторов для этого является наличие достаточных резервов и ценовая стабильность, которая способствует долгосрочной стабильности курса", – сказал Мествиришвили.

При этом он отметил, что адекватный уровень резервов необходим для долгосрочной макроэкономической стабильности и, когда рынок позволил, Нацбанк пополнил свои резервы.

При этом он отметил, что прошлом году дефицит счета текущих операций сократился до исторического минимума.

"Также наблюдался рост доходов от международных поездок, в том числе средств, которые тратят как туристы, так и мигранты. Денежные переводы также увеличились. У нас также был неплохой, примерно 30-процентный рост экспорта. В то же время увеличился и импорт, хотя в целом доходы превысили отток", – сказал Мествришили.

При этом он отметил, что трудно спрогнозировать каким бы был курс лари, если бы Нацбанк не покупал валюту для резервов, так как стабилизация курса также вызывает замедление притока валюты и увеличивает отток.