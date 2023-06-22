Германия выделит Грузии €23 млн для распространения "зеленого" водорода

Германия выделяет Грузии сумму в 23 миллиона евро на распространение "зеленого" водорода на рынке, сообщает Trend.

Расширение сотрудничества в энергетической сфере было оговорено правительствами Грузии и Германии в ходе двухдневных правительственных переговоров в Берлине по вопросам политики развития. Помимо энергетики, стороны также согласовали продолжение сотрудничества в других областях. Общий объем пакета мероприятий составляет около 68 миллионов евро на два года.

Одним из важных направлений является улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Батуми и Аджарии в целом, согласно информации посольства. Также планируется улучшение общественного транспорта в Тбилиси и Батуми, а также переподготовка специалистов для грузинских компаний.

"Зеленый" водород производится путем электролиза воды с использованием возобновляемой энергии. Он обладает большим потенциалом в борьбе с изменением климата, так как может заменять ископаемые топлива в областях, где декарбонизация сложнее всего, например, в морском и воздушном транспорте, а также в некоторых промышленных процессах. Кроме того, "зеленый" водород имеет значительный потенциал как система сезонного хранения энергии.

Дипломатические отношения между Грузией и Германией были установлены в 1992 году, и с тех пор обе страны активно сотрудничают в различных областях. Между ними было заключено более 50 соглашений о взаимном сотрудничестве, включая налогообложение, оборону, культуру, образование, борьбу с преступностью и инвестиции.