Грузия избрана членом Совета FAO

БАКУ /Trend/ - Грузия была избрана в качестве члена Совета Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) сроком на два года, с 7 июля 2023 года по 30 июня 2025 года.

Об этом сообщили в министерстве окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, передает Trend.

Согласно информации, решение об этом было принято в ходе 43-й конференции FAO, которая проходила в Риме с 1 по 7 июля 2023 года.

Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) состоит из 49 государств-членов, которые избираются один раз в два года во время конференции организации.

Важно отметить, что Совет, в пределах своих полномочий, является исполнительным органом. Он занимается вопросами, связанными с продовольствием и сельским хозяйством, а также программами работы организации, бюджетом, административным и финансовым управлением.