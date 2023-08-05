В авариях в Грузии с начала года погибли более 180 человек

БАКУ /Trend/ - С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Грузии погибли более 180 человек.

Как передает Trend, об этом говорится в статистике Министерства внутренних дел Грузии.

Согласно информации, в апреле-июне зарегистрировано 1 427 ДТП с тяжелыми последствиями, пострадали 1850 человек, погибли 90.

Больше всего аварий произошло в Тбилиси – 706. В Аджарии зафиксировано 150.

В 414 случаях произошел наезд на пешехода. 167 ДТП произошло с участием мотоциклистов.

В 34 случаях причиной ДТП признано управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, в 80 – превышении скорости, 82 – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 58 случаях правила нарушили сами пешеходы.

Отметим, что за первые три месяца текущего года в Грузии произошло 1 153 аварии.В результате этих ДТП 93 человека погибли, еще 1 480 пострадали.