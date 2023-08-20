БАКУ /Trend/ - В Грузии наблюдается рост числа случаев COVID-19.

Об этом сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, передает Trend.

По его словам, в течение последней недели в среднем было выявлено до 300 новых случаев COVID-19 за сутки. Также отмечается увеличение так называемой положительной доли, которая составляет 7-8%.

Директор больницы сказал, что случаи госпитализации также увеличились, однако уровень смертности остается на низком уровне.

По его словам, в Грузии возможно появление подвида Omicron EG.5, также известного как "эрис" (eris), однако это официально пока не подтверждено.