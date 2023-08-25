В Грузии будут развивать интеллектуальную транспортную систему

По Национальной стратегии транспорта и логистики Грузии, одним из ключевых направлений в деятельности властей страны в ближайшие годы станет развитие Интеллектуальной транспортной системы (ИТС), сообщает Trend.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) представляет собой инновационный подход к моделированию и управлению транспортными потоками, обеспечивающий более информативное и безопасное взаимодействие между участниками дорожного движения. Национальная стратегия акцентирует внимание на создании системы, которая даст конечным пользователям значительное преимущество в плане информации и безопасности по сравнению с традиционными транспортными системами.

Одной из ключевых задач в рамках этой стратегии будет применение анализа данных мобильных телефонов для моделирования транспортных потоков. Получение информации с мобильных устройств при согласии операторов связи позволит получить более надежное представление о движении на дорогах.

Дополнительно, Грузия планирует внедрить мобильное приложение, предоставляющее водителям возможность мгновенной реакции на дорожную обстановку. Это приложение позволит выбирать альтернативные маршруты, эффективно управлять поездками и избегать заторов, что в конечном итоге поможет снизить временные и финансовые затраты.