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Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

Грузия Материалы 21 октября 2023 20:50 (UTC +04:00)
Georgian Airways приостанавливает полеты в Тель-Авив

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 22 октября прекращает свои рейсы в Тель-Авив. Об этом сообщили в посольстве Грузии в Израиле, передает Trend.

Сообщается, что израильские авиакомпании Israir Airlines, Arkia Airline и El Al Israel Airline продолжат осуществлять полеты в Грузию.

Причиной прекращения полетов Georgian Airways в Тель-Авив являются требования международных страховых компаний. Вместо этого компания запускает дополнительный рейс Ларнака-Тбилиси, предназначенный для транзитных пассажиров из Израиля.

Сообщается, что за последние три дня наблюдается снижение спроса, и самолеты, летящие из Израиля в Грузию, не заполняются полностью.

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