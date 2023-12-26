В Грузии отметили рост объема небанковских и срочных вкладов

БАКУ /Trend/ - Данные о текущей динамике депозитов за ноябрь были опубликованы Национальным банком Грузии, передает Trend.

Согласно представленному отчету, объем небанковских вкладов в банковском секторе к концу ноября 2023 года составил 50,42 миллиарда лари, что на 1,17% (581,85 миллиона лари) превышает уровень предыдущего месяца.

По данным Центрального банка, в ноябре отмечен прирост срочных депозитов на 27,80 миллиона лари, что составляет 0,14%, а депозиты, доступные по требованию, увеличились на 554,05 миллиона лари, или 1,86%.

Важно отметить, что коэффициент депозитов составил 49,25%, а коэффициент депозитов резидентов – 56,2%.