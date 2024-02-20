В Грузии обнародовали данные по внешней торговле за январь

БАКУ /Trend/ - В январе 2024 года внешнеторговый оборот Грузии снизился до 1 миллиарда 341 миллиона долларов, что на 14,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Trend.

Экспорт составил 338,6 миллиона долларов, что на 26,2% ниже, чем в январе предыдущего года, в то время как импорт сократился на 10,1% до 1 миллиарда 2 миллиона долларов.

Торговый баланс Грузии оказался отрицательным и составил 664,1 миллиона долларов, что составляет 49,5% от общего объема внешнеторгового оборота. Ведущими торговыми партнерами страны в январе стали Турция (232,6 миллиона долларов США), Россия (190,0 миллиона долларов США) и Китай (96,4 миллиона долларов США).

Среди экспортеров впервые в лидеры вошел Кыргызстан (46,2 миллиона долларов США), за которым следуют Россия (41,6 миллиона долларов США) и Азербайджан (40,9 миллиона долларов США).

Что касается импортеров, на первом месте находится Турция (203,1 миллиона долларов), а второе и третье место делят Россия (148,4 миллиона долларов) и Китай (76,4 миллиона долларов).