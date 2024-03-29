Грузия планирует увеличить частоту авиарейсов в Германию

БАКУ /Trend/ - Грузия активно переговоры как с иностранными, так и с грузинскими авиакомпаниями, с целью увеличения частоты рейсов в Германию, а также добавления чартерных рейсов на период проведения чемпионата Европы по футболу, сообщил руководитель Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе, передает Trend.

"Мы стремимся полностью удовлетворить все запросы, касающиеся авиаперелетов. Более подробную информацию о наших планах я сообщу в дальнейшем", - добавил он.

Согласно данным Агентства гражданской авиации, в период июнь-июль 2024 года планируется выполнение десятью авиакомпаниями на 39 авиалиниях примерно 130-140 рейсов в неделю из Грузии в Европу.