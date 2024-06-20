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Запускается грузовой авиамаршрут между Грузией и Китаем

Грузия Материалы 20 июня 2024 09:02 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Китайская авиакомпания SF Airlines с 20 июля откроет новый международный грузовой авиамаршрут, соединяющий Урумчи с Тбилиси, говорится в сообщении управляющей компании тбилисского аэропорта TAV Georgia, передает Trend.

Согласно информации, рейсы по этому маршруту будут выполняться грузовыми самолетами B757 в обоих направлениях раз в неделю. С 24 августа частота рейсов увеличится до двух раз в неделю.

Проектный объем грузоперевозок не уточняется, и пока неясно, какие именно товары будет обслуживать новый маршрут.

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