Служба госбезопасности Грузии призвала участников протеста воздержаться от провокаций

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обратилась к участникам акций протеста с призывом воздержаться от провокационных действий, говорится в официальном заявлении СГБ, передает Trend.

«Призываем всех участников протестов проявлять осторожность и не становиться, сознательно или непреднамеренно, частью запланированных провокаций», - говорится в официальном заявлении СГБ.

По информации спецслужбы, некоторые группы предпринимают попытки организовать провокации перед зданием парламента с целью реализации «деструктивных и насильственных сценариев».

СГБ также напомнила, что ведется расследование по факту попытки насильственного свержения государственной власти, предусмотренного частью 1 статьи 315 Уголовного кодекса Грузии, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. «Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, и любые деструктивные действия будут рассматриваться в рамках данного уголовного дела», - подчеркнули в ведомстве.