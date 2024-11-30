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Служба госбезопасности Грузии призвала участников протеста воздержаться от провокаций

Грузия Материалы 30 ноября 2024 22:14 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии обратилась к участникам акций протеста с призывом воздержаться от провокационных действий, говорится в официальном заявлении СГБ, передает Trend.

«Призываем всех участников протестов проявлять осторожность и не становиться, сознательно или непреднамеренно, частью запланированных провокаций», - говорится в официальном заявлении СГБ.

По информации спецслужбы, некоторые группы предпринимают попытки организовать провокации перед зданием парламента с целью реализации «деструктивных и насильственных сценариев».

СГБ также напомнила, что ведется расследование по факту попытки насильственного свержения государственной власти, предусмотренного частью 1 статьи 315 Уголовного кодекса Грузии, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. «Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, и любые деструктивные действия будут рассматриваться в рамках данного уголовного дела», - подчеркнули в ведомстве.

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