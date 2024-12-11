БАКУ /Trend/ - Парламент Грузии утвердил государственный бюджет на 2025 год, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, документ был одобрен единогласно 88 голосами. Проект бюджета был представлен министром финансов Грузии Лаша Хуцишвили.

Основные макроэкономические параметры бюджета на 2025 год включают прогноз реального экономического роста на уровне 6,0 процента, с ожидаемым среднесрочным темпом роста в 5,2 процента.

Дефицит бюджета зафиксирован на уровне 3 процентов ВВП, и этот показатель останется неизменным в последующие годы.

Прогноз средней инфляции значительно ниже целевого уровня текущего года и составляет 1,0 процента, а в среднесрочной перспективе удерживается в рамках целевого показателя в 3 процентов.