Здание Совета ЕС эвакуировали

18 октября 2017 15:14 (UTC+04:00)

Администрация вновь эвакуировала сотрудников из нового здания Совета ЕС, где в четверг и в пятницу пройдет саммит Евросоюза, из-за задымления в вентиляции в помещении расположенного в здании ресторана, говорится в сообщении генсекретаря Совета ЕС, передает РИА Новости.

Подобный инцидент в новом помещении Совета ЕС, где с прошлого года проводятся саммиты объединения, ранее произошел 13 октября.

"Несмотря на проверки и меры предосторожности сегодня произошел новый технический инцидент на одной из двух кухонь здания "Европа". Техническая проблема коснулась вентиляции кухонь в здании "Европа", распространив вредные дымы в кухне, что привело к недомоганию нескольких сотрудников", — сообщил генсекретарь Совета ЕС.

По его словам, "было принято решение в качестве меры предосторожности провести эвакуацию сотрудников, работающих в здании "Европа", в здание имени Юстуса Липсиуса".

"Инцидент не помешает проведению заседания Европейского совета 19-20 октября", — говорится в коммюнике.

Azernews Newspaper
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