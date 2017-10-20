Сумма ущерба от лесных пожаров в Калифорнии превысила миллиард долларов

20 октября 2017 11:52 (UTC+04:00)

Ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил 1,045 миллиарда долларов, сообщил страховой комиссар из департамента по страхованию штата Дэйв Джонс, передает РИА Новости.

Сильнейшие лесные пожары охватили несколько округов Калифорнии в начале октября. Около ста тысяч человек были эвакуированы из опасных зон. Сообщалось, что охваченная огнем территория превысила площадь крупнейшего американского города Нью-Йорк. На прошлой неделе власти объявили о поворотном моменте в борьбе с огнем, в некоторых районах люди смогли вернуться в свои дома.

"Ожидается, что цифры увеличатся, так как поступает все больше заявлений об убытках, но, по предварительным данным, ущерб составил 1,045 миллиарда долларов", — сообщается на сайте департамента по страхованию.

Как заявил Джонс, информацию предоставили восемь крупнейших страховых компаний Калифорнии. По их данным, более пяти тысяч домов были полностью уничтожены, более четырех тысяч – частично. Также были уничтожены более трех тысяч автомобилей.

Джонс также сообщил, что жертвами пожаров в Калифорнии стали 42 человека.

Azernews Newspaper
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